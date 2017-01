E3 2017 : EA date son show (EA Play) E3 2017 : EA date son show (EA Play)

Sans perdre son temps, Electronic Arts est le premier du lot à certifier sa présence lors de « la période E3 ». Les guillemets sont de circonstance puisque une fois de plus, le groupe fera son show en dehors du fameux salon, avec un event qui prendra place du 10 au 12 juin au Hollywood Palladium.



Il s'agira donc de la première conférence du lot, où l'on y attend déjà officiellement (outre les habituels nouveaux crus sportifs) Star Wars Battlefront 2 et le nouveau Need for Speed, en espérant pour ce dernier que cette fois, c'est la bonne (qualitativement parlant).