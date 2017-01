[Rumeur] Aucune application multimédia pour la Switch à son lancement [Rumeur] Aucune application multimédia pour la Switch à son lancement

Dès son lancement et pendant six mois voir un peu plus, le online sur Nintendo Switch sera 100 % gratuit. Preuve de générosité pour aider à lancer calmement la machine ? Peut-être pas à en croire le site businessinsider qui semble nous indiquer que si le constructeur n'aura pas envie de nous faire payer un service complet dès le 3 mars, c'est surtout car il n'y aura pas vraiment de service.



Selon Kit Ellis de la chaîne Nintendo Minute (une chaîne Youtube officielle du constructeur tout de même), la Switch ne proposera aucune application multimédia au lancement, du genre Netflix, Youtube & co, et l'on vient même du coup à se demander si Twitter ou Twitch seront bien là pour justifier l'existence du bouton Share. En terme marketing, les mots sont simples : « C'est une machine dédiée au jeu. »



Il faudra donc probablement attendre quelques mois pour que les choses se précisent, avec du coup la possibilité que tout s'accélère une fois le online devenu payant.