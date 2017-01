NiOh : la démo finale confirmée en Europe NiOh : la démo finale confirmée en Europe

Les branches occidentales de Koei Tecmo n'auront pas tardé à lâcher l'information et c'est donc du 21 au 22 janvier (oui, c'est court) que nous pourrons nous essayer à la troisième et dernière démo de NiOh, qui offrira un masque d'ogre en bonus pour le jeu complet si vous terminez cette session d'essai.



A ceux qui ont peur de ne pas pouvoir trop en profiter à cause d'une connexion moisie, sachez que vous pouvez dès à présent pré-télécharger la chose pour gagner du temps.