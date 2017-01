Valve : Newell s'exprime (un peu) sur l'avenir Valve : Newell s'exprime (un peu) sur l'avenir

Gabe Newell est sorti de son silence pour se prêter à une session de questions/réponses sur le forum Reddit. Et bien évidemment, c'est le software qui est majoritairement sorti des interrogations même si l'homme a de nouveau eu l'art de placer quelques esquives pour éviter d'en dire trop.



Mais Valve fait et fera encore des jeux. Outre le suivi de DOTA 2, CSGO et Team Fortress 2, Newell a promis diverses choses, dont :



- L'exploitation future du Source Engine 2

- L'envie de faire un vrai jeu complet pour le HTC Vive

- Le fait que Valve continuera à produire des jeux solo

- La possibilité de voir une nouvelle licence dans l'univers qui regroupe déjà Half Life et Portal



Malheureusement, pas un mot sur Half Life 3, Portal 3 et Left 4 Dead 3 (« Le chiffre 3 ne doit pas être prononcé »), et l'homme se contente de sous-entendre, suite aux rumeurs d'une annulation totale de HL3, qu'il est inutile de croire « toutes les sources anonymes du net ».