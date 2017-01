2017 : Microsoft souhaite miser sur autre chose que Gears of War et Halo en fin d'année 2017 : Microsoft souhaite miser sur autre chose que Gears of War et Halo en fin d'année

Interrogé par quelques fans, Phil Spencer a fait savoir sur Twitter que 2017 ne serait pas l'occasion d'avoir droit aux nouveaux crus de Gears of War et Halo, ce qui est somme toute logique pour le premier vu que Gears 4 n'est disponible que depuis quelques mois, et confirme pour le second que 343 Industries va désormais maintenir un cycle de trois ans entre chaque épisode canonique.



Une année placée sous le signe « d'autres licences » pour Spencer, avec notamment State of Decay 2, Crackdown 3 et Sea of Thieves (sauf parler d'un inéluctable et déjà leaké Forza 7), même si l'on ne s'étonnerait pas d'une annonce de dernière minute pour un Halo 3 Anniversary, pour suivre avec la formule des « 10 ans » que l'on a déjà pu voir avec les deux premiers, ainsi que Fable et Gears of War.