Mario Sports Superstars redonne des nouvelles

On s'attendait à une annonce sur Switch mais finalement, et pour l'heure en tout cas,restera une exclusivité 3DS avec aujourd'hui un lancement japonais annoncé pour le 30 mars.Une énième compilation de fin de carrière pour la portable, avec cinq sports (foot, base-ball, tennis, golf et équitation), un lot habituel de pouvoirs, du solo sous forme de tournois et enfin du multi aussi bien en local qu'online.