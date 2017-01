FFXV : date de la prochaine MAJ FFXV : date de la prochaine MAJ

La date est lâchée : c'est le 24 janvier que débarquera la nouvelle MAJ de Final Fantasy XV qui donnera accès au Carnaval Moogle & Chocobo pour tous, un nouveau costume et de nouvelles options pour le mode photo.



Ceux qui possèdent le Season Pass bénéficieront d'encore plus d'options et d'un costume supplémentaire.



On attend toujours la date du prochaine ATR, qui on l'espère évoquera le cas des extensions, de la MAJ PS4 Pro qui continue d'accumuler du retard, de la refonte du chapitre 13, ou encore (selon les rumeurs) d'un accès à de nouvelles zones jusque là bloquées. Bref, beaucoup de travail encore.