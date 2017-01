Halo Wars 2 passe aussi GOLD Halo Wars 2 passe aussi GOLD

343 Industries nous annonce aujourd'hui que Halo Wars 2 vient de franchir son étape GOLD, permettant aux intéressés de ne pas craindre un retard de dernière minute d'ici le lancement prévu ce 21 février 2017 sur PC et Xbox One.



Pas de nouvelles vidéos à se mettre sous les crocs mais on n'oubliez pas si vous précommandez la bête en dématérialisé dans sa « Ultimate Edition », vous repartirez avec un accès direct pour le Remaster du premier épisode avec tous ses DLC.