Une nouvelle démo pour NiOh [JP] Une nouvelle démo pour NiOh [JP]

On pensait qu'il s'agissait d'un simple bruit de couloirs mais finalement, NiOh accueillera bien une démo jouable avant sa sortie, qui elle aussi proposera des bonus pour la version complète à l'instar de l'Alpha et la Bêta.



Pour l'heure, seul le Japon est concerné avec une mise en ligne le 22 janvier à 23h59 (heure locale), sachant que l'accès sera limité à 48h.



A l'intérieur :

- Le tuto

- Le stage Futamata en deux versions

- L'affrontement contre Muneshige Tachibana

- Du multi online



On pourra y débloquer « l'Ogress Mask » mais également les bonus Alpha & Bêta pour les retardataires.



NiOh sortira dans les bacs européens le 8 février sur PS4.