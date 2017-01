Gravity Rush 2 : infos sur le DLC Raven

Keiichiro Toyama, le réalisateur derrière, a livré une petite interview auprès du magazine Famitsu pour évoquer le suivi, en commençant par le fameux DLCqui fera en fait lien entre les deux épisodes. Seulement, faute de résumé, les développeurs craignaient que les nouveaux-venus ne comprennent rien au contexte et ont préféré l'enlever de la galette, faisant qu'il arrivera finalement en mars (gratuitement) et proposera tout de même cinq heures de jeu. Une bonne manière finalement de limiter le marché de l'occasion en poussant les intéressés à garder leur exemplaire au chaud.Concernant l'avenir, Toyama estime « avoir tout mis » dans ce deuxième épisode et s'il devait y en avoir un troisième, il voudrait faire quelque chose de vraiment neuf, pourquoi pas des changements dans le hardware (VR ?). Il faudra tout de même patienter avant d'en arriver là, le réalisateur souhaitant cette fois travailler sur autre chose, de différent de tout ce qu'il a fait jusqu'à présent. Probable nouvelle licence donc.Vous pouvez retrouver notre testen attendant le lancement prévu cette semaine sur PS4.