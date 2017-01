NiOh : un ''pont'' vers le prochain Ninja Gaiden NiOh : un ''pont'' vers le prochain Ninja Gaiden

Cela fait déjà trois ans que la licence Ninja Gaiden a disparu des radars, le dernier cru étant loin d'être le plus marquant vu qu'il s'agissait du mauvais Yaiba : Ninja Gaiden Z. Désormais orpheline d'Itagaki (qui de son coté a également du mal à remonter la pente), la Team Ninja va jouer gros dans les semaines à venir avec le lancement de NiOh, sa nouvelle licence sur laquelle compte Koei Tecmo pour ce premier trimestre 2017.



Et à ce propos, le directeur créatif Tom Lee indique que Ninja Gaiden reste à l'esprit dans la tête du studio qui la considère comme sa franchise la plus importante. Si actuellement elle reste maintenue dans l'ombre, NiOh pourrait selon lui servir de « pont » vers la prochaine aventure de Hayabusa, d'un point de vue technologique & conception.



Coté Dead or Alive en revanche, il ne faudra pas espérer un nouvel épisode de suite puisque Dead or Alive 5 : Last Round vient de s'offrir un sixième Season Pass qui donnera de nouveau accès à six packs de 17 costumes à chaque fois (un par mois), pour le doux prix de 93€ l'ensemble.



550€ la totalité des Season Pass, 1100€ pour l'achat au détail. Une affaire.