SuperDate : le PS Plus et le Live Gold ont généré 3 milliards de dollars en 2016

L'institut d'études SuperData s'est exprimé sur la récente présentation de la Switch, estimant que l'arrivée du online payant sur un support Nintendo n'avait aujourd'hui rien d'étonnant face à la masse d'argent potentiel. Le groupe se repose en effet sur différentes données où l'on estime aujourd'hui à 3 milliards de dollars le gain générés (en cumulé) par les abonnements PS Plus et Xbox Live Gold… et ce juste pour 2016.



Logique en effet, même si Nintendo devra se retrousser les manches pour justifier auprès du public le tarif, quel qu'il soit. On pouvait relativement pardonner la faiblesse des services sur Wii, Wii U et 3DS et l'on espère donc ressortir cette fois satisfait de la Switch, ce qui est pour l'heure loin d'être gagné entre les groupes de chat qui devront passer par une application smartphone, et des jeux Nes/Snes comme seuls gains (et avec un accès gratuit pendant un seul mois).



Rappelons tout de même que Nintendo aura tout le temps pour mettre en place son programme (et éventuellement modifier certains détails) puisque les abonnements ne seront lancés qu'en toute fin d'année, laissant la gratuité d'ici là.