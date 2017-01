Resident Evil 7 : difficulté et durée de vie Resident Evil 7 : difficulté et durée de vie

Comme d'habitude avec les gros jeux, certains revendeurs n'ont pas attendu le lancement prévu ce 24 janvier pour commencer à lâcher quelques exemplaires de Resident Evil 7 (même si cela reste très rare pour le moment).



Attention aux spoils donc, mais on peut tout de même retenir que la durée de vie se situe autour de la dizaine d'heures en mode normal, sachant qu'il y aura d'ailleurs trois modes de difficulté décrits ci-dessous.



Casual

- Régénération rapide de la vie

- Checkpoints très fréquents

- Ennemis lents et faibles

- Sauvegardes infinies



Normal

- Checkpoints moins fréquents

- Régénération de la vie moins rapide

- Ennemis suffisamment forts et rapides

- Sauvegardes infinies



Madhouse (là, on ne rigole plus)

- Aucun checkpoint

- Sauvegarde uniquement en utilisant des cassettes en nombre limité

- Ennemis beaucoup plus rapides et puissants

- Les ennemis disposent d'attaques spéciales dans ce mode

- La vie ne se régénère pas