1-2 Switch : ''au moins'' 24 mini-jeux

La mise en ligne d'un site officiel pour 1-2 Switch permet d'avoir quelques précisions sur le contenu. Avec deux visuels visibles ci-dessous et un talent inné pour les maths, on remarque donc que le titre proposera au moins 24 mini-jeux, dont la plupart reste à dévoiler d'ici le 3 mars 2017.



Inutile de dire qu'on en espère largement plus vu l'intérêt en apparence éphémère, et un prix de vente qui sera tout de même de 50€ alors que cette compilation aurait eu tout intérêt à se retrouver inclus avec la console, comme Wii Sports et NintendoLand à l'époque.