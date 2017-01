Koei Tecmo semble avoir du mal à lâcher son, le titre se mangeant aujourd'hui un second report. Prévu de base pour le 22 décembre puis pour février 2017 (au Japon), cette suite n'a désormais plus de date de sortie précise hormis un vague 2017.Le lancement européen (et US) reste d'ailleurs prévu pour cette année sur PS4 & Vita, et rappelons que le premier sera porté sur Steam le 7 février prochain.