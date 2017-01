Experience prépare un D-RPG sur PS4 Experience prépare un D-RPG sur PS4

Davantage habitué au marché des portables et plus précisément la PS Vita, le studio Experience déclare qu'ils annonceront dans le courant de l'année une nouvelle licence sur PlayStation 4, qui sera comme souvent un Donjon-RPG. Aucune information si ce n'est l'envie de le lancer au Japon d'ici fin 2017 (simple objectif pour le moment) et de proposer un peu plus d'originalité sans chercher à ratisser large coté audience : le titre se destinera toujours aux amateurs de challenge.



Experience développe officiellement deux autres projets pour cette année (toujours au Japon) : un certain Death Mark sur PS Vita dont on ne sait pas grand-chose et, plus surprenant, le hack'n slash Yomi wo Saku Hana qui fera le pari de l'exclusivité Xbox One. Tout est possible.