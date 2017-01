NiOh est désormais GOLD

Ceux qui attendentavec impatience n'auront désormais aucune crainte de voir le titre se manger un second report (prévu de base fin 2016) : Koei Tecmo annonce sur son compte Twitter le passage en GOLD, signifiant pour ceux qui ignorent encore le terme que le jeu est totalement bouclé… hors éventuel patch Day One évidemment.Ne reste plus qu'à patienter encore un peu plus de trois semaines, le lancement étant prévu pour le 9 février en Europe.