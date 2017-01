Yacht Club enfin sur un nouveau projet Yacht Club enfin sur un nouveau projet

Shovel Knight poursuivra sa carrière cette année avec une version Switch, deux nouvelles extensions solo, l'arrivée du mode coopération et enfin le mode Battle à 4. Un joli suivi pour ce gros succès critique et commercial du secteur indépendant, mais il est vraisemblablement temps d'envisager la suite du programme.



Le studio Yacht Club annonce en effet que 2017 marquera le départ d'un « nouveau projet », sans donner d'indices pour le moment, et sans dire non plus s'il passera de nouveau par la case Kickstarter.



En attendant, on rappelle que si vous souhaitez enfin vous mettre à Shovel Knight, évitez de trop tarder : pour compenser les coûts du suivi, le prix de vente augmentera de quelques euros dans le courant du printemps.