PS VR : du re-stock pour le Japon

On ignore combien d'exemplaires du PlayStation VR ont été livré au lancement japonais (tout juste sait-on qu'il s'en est vendu 51.644 la première semaine) mais une chose est sûre : la quasi-totalité du stock a trouvé preneur, occasionnant une rupture sur les principaux points de ventes, et quelques profiteurs qui en ont profité pour doubler le prix à la revente.Le constructeur annonce donc enfin un réassort pour l'archipel, qui tombera ce 26 janvier. Une date qui n'a rien d'innocent : le jour même sortira, avec sa compatibilité exclusive PS VR pour un an.