Mario Kart 8 Deluxe : pas de nouveaux circuits

La crainte était légitime et l'information a malheureusement fini par tomber :ne proposera aucun nouveau circuit, lui ôtant un gros argument de vente pour ceux qui possèdent déjà la version Wii U et ses DLC, soit 48 stages.Il faudra donc se contenter d'une poignée de nouveaux personnages, de double-items et d'un mode Battle, ce qui n'empêchera pas le jeu d'être vendu plein pot le 28 avril.Maintenant, vu qu'on imagine assez mal Nintendo se reposer durant une gen sur ce Remaster, on peut miser sur l'arrivée future de nouveaux packs payants… ou simplement un nouvel épisode un jour ou l'autre.