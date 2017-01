Le prochain thatgamecompany sortira cette année Le prochain thatgamecompany sortira cette année

Encore non dévoilé hormis par le biais de trois mystérieux artworks, le prochain titre de thatgamecompany est néanmoins en bonne voie pour se montrer pleinement dans les semaines ou mois à venir (E3 2017 ?), le studio indiquant via son compte Twitter que le lancement est déjà signé pour cette année.



Rappelons que le titre sortira sur plusieurs supports (sans qu'on sache encore lesquels) et qu'il y aura une composante multijoueur, ce qui reste très vague pour le studio vu que, quelque part, Journey était également jouable à 2.