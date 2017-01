Nintendo : un Fire Emblem Direct le 18 Nintendo : un Fire Emblem Direct le 18

Nintendo nous annonce la tenue du premier Direct de l'année, entièrement consacré à la franchise Fire Emblem. Le Live (pré-enregistré) aura lieu le 18 janvier à 23h, heure française, et on ignore pour le moment sur quoi il s'attardera.



L'information ayant été lâchée durant le TreeHouse, on peut penser que Fire Emblem Warriors sera au programme (le titre sortant en fin d'année) mais vu le timing, il est tout aussi probable qu'il soit consacré également ou totalement à l'épisode smartphone à venir d'ici mars.