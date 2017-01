Switch : les titres du lancement [JP & US] Switch : les titres du lancement [JP & US]

En attendant l'équivalent pour l'Europe, Nintendo dévoile officiellement le line-up de lancement japonais pour la Switch, avec pour le moment 8 titres en Day One même s'il pourra y avoir modifications d'ici la sortie, particulièrement du coté du dématérialisé.



- The Legend of Zelda : Breath of the Wild

- 1-2 Switch

- Dragon Quest Heroes 1+2

- Nobunaga's Ambition

- I Am Setstuna

- Puyo Puyo Tetris S

- Disgaea 5

- Super Bomberman R



[UP]



Le line-up US :



- The Legend of Zelda : Breath of the Wild

- 1-2 Switch

- Just Dance 2017

- Disgaea 5

- Puyo Puyo Tetris S

- Rayman Legends

- Steep

- I Am Setsuna

- Super Bomberman R

- Skylanders Imaginators

- Has Been Heroes

- Snipperclips



(et on vous rajoute quelques visuels de box)