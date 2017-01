Une Master Edition pour Zelda : Breath of the Wild Une Master Edition pour Zelda : Breath of the Wild

Nintendo n'est pas grand coutumier des éditions spéciales pour ses produits. Pourtant, The Legend of Zelda : Breath of the Wild aura droit à cette attention avec ici une Master Edition incluant quelques goodies et permettant de jeter un œil sur le rendu des boîtes Switch.



Pas encore de prix annoncé.