UK : le bilan complet de 2016 UK : le bilan complet de 2016

MVC et l'institut Gfk offrent un bilan plutôt détaillé sur le marché UK en 2016. En ressort un CA total d'1,78 milliards de livres sterling, soit 15,8 % de moins qu'en 2015 en prenant tout de même un point en compte qui pourrait compenser : le chiffre n'inclut que les ventes consoles, les accessoires et les jeux en boîte. Pas de dématérialisé donc, ni (étrangement) de prise en compte de la NES Mini.



Part du marché Hardware (revenus 2016) :



1. PlayStation 4 : 48,2 %

2. Xbox One : 36,3 %

3. Nintendo 3DS : 6 %

4. Xbox 360 : 3,3 %

5. Wii U : 2,1 %

6. PlayStation 3 : 1,8 %

7. PC : 1,7 %

8. Wii : 0,2 %

9. PS Vita : 0,2 %



On remarquera ici que même si la PS4 continue de dominer le marché avec près de 50 % des parts, la One ne fait pas mauvaise figure sur ce territoire qui reste le seul sur lequel Microsoft peut encore compter en Europe. En tout cas, on peut résumer le Royaume-Uni par ces deux consoles qui cumulent 84,5 % des parts, ne laissant que des miettes aux autres et une nouvelle confirmation que, là-bas, les portables sont tout sauf reines.





Top Software 2016 (uniquement marché physique) :



1. FIFA 17

2. Call of Duty : Infinite Warfare

3. Battlefield 1

4. The Division

5. GTA V

6. Uncharted 4

7. Call of Duty : Black Ops III

8. Watch Dogs 2

9. Overwatch

10. Forza Horizon 3

11. Mafia III

12. Skyrim Special Edition

13. FIFA 16

14. LEGO Star Wars VII

15. Doom

16. LEGO Marvel's Avengers

17. Star Wars Battlefront

18. Minecraft : Xbox Edition

19. Far Cry Primal

20. Gears of War 4



Pas de grande surprise dans le classement vu les nombreux rapports dans le courant de l'année. Si Microsoft peut se féliciter d'imposer un minimum sa licence Forza, on ne peut plus dire que Gears of War incarne encore aujourd'hui un pilier commercial capable de vendre des machines à la pelle.



Le quatrième épisode se place tout de même de justesse dans le Top 20, et tout le monde n'a pas eu cette chance : Final Fantasy XV (24ème), Titanfall 2 (27ème), No Man's Sky (29ème), Dishonored 2 (30ème), Ratchet & Clank (32ème), Dark Souls III (35ème) et, là ça commence à faire très mal, Deus Ex Mankind Divided (50ème), Dead Rising 4 (62ème), Quantum Break (65ème) et The Last Guardian (68ème). Les spéléologues rapportent de leur coté avoir découvert Street Fighter V à la 79ème place.



Notons que chaque version de Pokémon Soleil & Lune est comptabilisée à part (respectivement 21ème et 23ème) et nul doute qu'en combinant les deux, le nouveau cru de Game Freak aurait pu s'afficher beaucoup plus haut.





Part du marché par éditeur (2016) :



1. Electronic Arts : 26,1 %

2. Activision Blizzard : 14,2 %

3. Ubisoft : 9,7 %

4. Take-Two : 7,5 %

5. Nintendo : 7,3 %

6. Sony : 7,1 %

7. Microsoft : 5,6 %

8. Warner Bros : 5 %

9. Bethesda : 4,8 %

10. Square Enix : 3,6 %

11. Bandai Namco : 1,8 %

12. Codemasters : 1 %

13. Koch Media : 1 %



Le reste bataille sous les 1 %, dont Capcom, Sega et Disney. Ce sera d'ailleurs la dernière fois que Disney sera affiché, le groupe ayant annoncé depuis quelques mois arrêter les jeux consoles (hors partenariat comme avec EA pour Star Wars).