Dishonored 2 : la nouvelle MAJ le 23 janvier

Annoncé depuis quelques semaines, la prochaine MAJ de Dishonored 2 arrivera donc ce 23 janvier aussi bien sur PC que sur PlayStation 4 et Xbox One. Au programme, du challenge à loisir pour les motivés, qui pourront enfin toucher en détails aux paramètres de difficultés, tout en pouvant sélectionner la mission qu'ils souhaitent.



20 options annoncés pour se lancer de nouveau défi et briller sur Twitch (ou inversement) auquel s'ajoutera un mode spécial : une seule vie par niveau, et impossibilité de sauvegarder entre temps.