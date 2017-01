Guerrilla Cambridge, c'est terminé Guerrilla Cambridge, c'est terminé

Auteur de titres comme Medievil, Primal, Killzone Mercenary ou plus précédemment RIGS sur le PS VR, Guerilla Cambridge vient de voir son destin scellé, Sony annonçant la fermeture du studio et le licenciement de tous ses employés. Une nouvelle gifle pour le marché britannique qui a perdu il y a un an Lionhead et Evolution Studios.



Concernant la raison, il s'agit pour le constructeur d'une simple restructuration et on nous promet que cela n'affectera pas les autres studios, ni les ambitions VR du groupe.