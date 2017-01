Shovel Knight également sur Switch + le point sur les nouveautés de 2017

Parce que Yacht Club veut en faire profiter tout le monde,aura également droit à sa version Switch comme vient de l'annoncer l'éditeur, qui a également d'autres informations en stock puisque le jeu va être renommésur tous les supports… et aura droit à une hausse de son prix au printemps pour pouvoir couvrir les frais de développement supplémentaires.Le développeur avait en effet fait part de petits problèmes sur des extensions (toutes gratuites) plus ambitieuses que prévues, et le titre gagnant sans cesse en contenu, le groupe souhaite rentrer dans ses frais sans pénaliser les fidèles : tous ceux qui possèdent déjà le jeu (où qui l'achèteront avant la hausse de tarif) n'auront aucun frais supplémentaires.- Nouveau travail sur les sprits et artworks- Ajout du mode coopération à deux joueurs- Extension 2 : Specter of Torment- Extension 3 : King's Knight- Mode Battle à 4Dernier point : à partir du printemps, ceux qui ne possèdent toujours pas le jeu pourront directement acheter une campagne au choix, que ce soit celle de base (renommée Shovel of Hope pour l'occasion) ou les extensions en stand-alone.Bien entendu, le prix sera beaucoup plus doux et vu que le jeu complet est actuellement à 15€ (avec tous les extensions gratuites), on imagine que le prix d'une campagne seule sera de 5€.- Pour le moment, aucune version boîte n'est envisagée sur Switch.- Les versions 3DS & Wii U continueront d'être mises à jour.- L'Amiibo permettant la coopération (qui sera ensuite disponible pour tous), la figurine offrira autre chose en bonus, qui sera dévoilé plus tard.