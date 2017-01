Semaine Nintendo Switch : une conférence, un TreeHouse et deux jours de Live (JP)

Décidément, Nintendo compte se rattraper du long silence autour de la Switch. Après la conférence du 13 janvier à 5h00 du matin, puis la tenue le même jour d'un TreeHouse dès 15h30, on apprend maintenant que la firme tiendra ensuite un Live pendant deux jours au Tokyo Big Sight (14 et 15 janvier, donc ce week-end), où l'on aura l'occasion d'en voir toujours plus sur les premiers jeux annoncés.Les liens Youtube sont déjà disponibles et, décalage horaire oblige, il faudra se coucher tard (ou se lever tôt) pour suivre cela.Samedi 14 janvier dès 2h30 (heure française) :Dimanche 15 janvier dès 2h30 (heure française) :