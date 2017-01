Charts Japon : les étrennes sont tombées

Voici le top des ventes japonaises (software) pour la période du 2 au 8 janvier 2017, dont les chiffres ont été fournis par Media Create.Les étrennes étant encore une tradition au Japon, ou en tout cas plus porteuse que chez nous, c'est de nouveau la 3DS qui vole le show avec 13 jeux dans le top 20, incluant évidemment les stars du moment dontqui n'en finit plus de surprendre, etqui dépasse les 3 millions uniquement dans sa version boîte.Il aura fallu seulement six semaines pour que ce dernier dépasse le total de