The Next Penelope : de la Wii U à la Switch ?

Disponible sur PC depuis presque deux ans et plutôt bien récompensé par la critique (82 sur Meta),n'arrivera finalement pas sur Wii U, ce qui n'étonnera personne vu que la machine est officieusement enterrée depuis de nombreux mois.Mélange entre du F-Zero et du shoot, cette version était sous-traitée par quelques collaborateurs qui n'ont vraisemblablement pas réussi à rendre un boulot satisfaisant, mais son créateur Aurélien Regard promet néanmoins que de nouvelles tentatives de portage seront effectuées à l'attention de la Nintendo Switch, sans rien promettre de plus pour le moment.Dans tous les cas, « l'autre » jeu du bonhomme en cours de développement passe par Unity, ce qui selon lui ne posera plus aucun problème pour de futurs transferts rapides sur consoles.