Shin Megami Tensei : un site teaser pour les 25 ans

Alors qu'on continue d'attendre le lancement européen deet que cette année devrait permettre d'en savoir plus sur le, Atlus devrait avoir un autre RDV à nous offrir en 2017, concernant la franchiseLa série fête en effet ses 25 ans et le groupe vient d'ouvrir un petit site teaser, laissant entendre qu'il y aura peut-être du neuf dans les semaines ou mois à venir.On resterait surpris de l'annonce d'unquand on sait que depuis le deuxième, quasiment dix ans séparent deux épisodes.est d'ailleurs sorti en 2013 sur 3DS, suivi d'une « suite/extension » en 2016 qui réemployait une partie des assets.