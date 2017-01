FFVII Remake & KH3 : Nomura nous demande de faire preuve de patience FFVII Remake & KH3 : Nomura nous demande de faire preuve de patience

Répondant à une interview du magazine Famitsu, Tetsuya Nomura a évoqué ses chantiers actuels, avec tout d'abord ce qui paraîtra concrètement cette année, à savoir Kingdom Hearts 1.5 + 2.5 HD (mars sur PS4), Kingdom Hearts 2.8 HD (fin du mois) et une Saison 2 pour Kingdom Hearts Unchained. Notons d'ailleurs pour les deux premiers qu'aucun pack regroupant les trois compilations n'est prévu pour le moment, hormis peut-être sur la boutique en ligne de Square Enix. Question de timing comme le déclare son producteur.



Mais cette année, qui sera celle des 15 ans de Kingdom Hearts justement, pourrait bien ne pas lâcher le plat de résistance, à savoir Kingdom Hearts III. Des informations, nous en aurons à coup sûr, mais « il reste du chemin à parcourir », Nomura osant même rajouter qu'il y a déjà beaucoup de titres à découvrir cette année, dont des « surprises ». Son de cloche d'ailleurs identique pour Final Fantasy VII Remake (dont l'original fête ses 20 ans), l'équipe prenant le temps qu'il faut pour « répondre aux attentes des joueurs ». Le jeu étant en format épisodique (sauf changement de plan), on va finir par croire qu'il faudra attendre la prochaine génération pour pouvoir de nouveau botter les fesses de Sephiroth. Seule bonne nouvelle : comme pour Kingdom Hearts III, ce Remake se dévoilera plus en détails quelque part dans l'année. Reste à savoir quand.



(Source : Gematsu)