Level-5 : un premier projet VR cette année

Level-5 a déjà de nombreux chantiers sur le feu, de Ni No Kuni II à The Snack World en passant par la résurrection de Inazuma Eleven ainsi que Lady Layton. Mais le groupe semble encore avoir des ressources de coté puisque son PDG Akihiro Hino nous annonce qu'une expérience VR arrivera également courant 2017.



Aucun indice n'est en revanche lâché, et on ignore même s'il s'agira d'un jeu console (donc PS4) ou d'un petit trip sur smartphone, là où l'éditeur souhaite toujours s'implémenter solidement (avec moins de succès que d'autres pour le moment). Il est également possible qu'il ne s'agisse pas d'un titre à part entière mais d'une simple feature au milieu d'un autre projet, par exemple dans le précité Ni No Kuni II.