Valkyria Revolution : nouvelles images Valkyria Revolution : nouvelles images

SEGA nous propose une quinzaine d'images supplémentaires pour son Valkyria Revolution, qui ne va plus trop tarder à débarquer au Japon, le lancement étant prévu pour jeudi prochain sur PlayStation 4 et PS Vita.



L'occident devra en revanche patienter jusqu'au printemps, sans plus de précisions pour le moment, en rappelant qu'une version Xbox One sera également au programme.