Uncharted : le scénario du film est bouclé Uncharted : le scénario du film est bouclé

Cette année ne fut finalement pas aussi mémorable que prévu pour les adaptations de films en JV, entre un Ratchet & Clank assez mauvais, Assassin's Creed moyen et Warcraft qui a fait le taf sans trop briller, au point que la surprise est finalement venue d'Angry Birds.



On continue de se poser des questions sur l'avenir et il y en a au moins un qui progresse tranquillement puisque l'on apprend que le scénario du film Uncharted est à présent totalement bouclé, son responsable (Joe Carnahan) ayant lâché l'information sur Instagram.



Ne reste qu'à en connaître le réalisateur, les acteurs principaux, la date de sortie… C'est à dire à peu près tout.