TimeSplitters Rewind : toujours en vie

TimeSplitters Rewind, vous vous souvenez ? Non ? Alors pour rappel, il s'agit d'un projet indépendant produit par une petite équipe, sous forme d'un best-of de la trilogie sortie à l'époque 128-bits (et fourni cette fois avec du multi en ligne). Le tout non seulement approuvé par Crytek, qui possède les droits de la franchise, en rajoutant que ces derniers leur ont même offerts les assets des différents épisodes pour aider au développement.



Sauf que cela fait un moment que le titre avait disparu des radars, et ce n'est pas la nouvelle restructuration de Crytek (plusieurs studios fermés) qui a redonné confiance. Du moins jusqu'à aujourd'hui. Josh Nuttall, responsable du chantier, vient de livrer un message pour spécifier que le jeu était toujours en développement, mais l'équipe reste pour le moment sous un NDA leur empêchant de livrer de nouvelles informations. On apprend en revanche qu'il y a eu quelques changements, apparemment massifs, sur la demande de Crytek. Fait étonnant puisque de base, le studio allemand ne devait pas poser ses pattes dans le développement. Peut-être que la restructuration et l'envie de « revenir aux jeux AAA » permettra d'obtenir un résultat finalement plus ambitieux que prévu.



Aux dernières nouvelles (donc les choses ont peut-être changées depuis), TimeSplitters Rewind est censé être une exclusivité PC pendant un temps, avant d'être porté plus tard sur PS4.