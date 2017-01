Mass Effect Andromeda n'aura pas de Season Pass Mass Effect Andromeda n'aura pas de Season Pass

Aaryn Flynn (general manager chez Bioware) a lâché l'information : Mass Effect Andromeda ne proposera aucun Season Pass. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de DLC, et le studio promet d'ailleurs d'évoquer très prochainement ce point, qu'il s'agisse de « bonus » payants ou gratuits.



Autre détail, même si l'on s'y attendait : les joueurs Xbox One abonnés à l'EA Access auront droit à leur version d'essai quelques temps avant la sortie, avec comme de coutume transfert de sauvegarde vers la version complète.



Sortie toujours prévue pour le 23 mars en Europe, sur PC, PS4 & One.