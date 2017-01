Resident Evil : les Remasters, ça rapporte (bis)

Le 11 octobre dernier, Capcom annonçait tout fier que la trilogie Remastercumulait 1,5 million de ventes à travers le monde. Les fêtes et l'attente deont poussé de nombreux acheteurs à rejoindre les rangs puisque l'éditeur déclare aujourd'hui avoir dépassé les 2 millions, soit 500.000 de plus en deux mois. La bonne affaire.La moitié de ces ventes sont représentées par les USA, et l'on rappelle que la franchise est actuellement à deux doigts des 70 millions au total.