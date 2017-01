Mass Effect Andromeda : le point sur la résolution

Aaryn Flynn, general manager de Bioware, a fait le point sur ce qui intéresse beaucoup de mondes depuis cette génération de consoles : la résolution deen fonction des supports.Sans évoquer le PC où chacun fera ce qu'il voudra en fonction de son matos, c'est donc sans surprise que l'on apprend que la version PlayStation 4 proposera le 1080p, contre 900p sur Xbox One. Ceux qui possèdent une PS4 Pro pourront avoir du 1800p, qui sera ensuite upscalé pour la 4K. Dans tous les cas, il faudra en revanche se contenter du 30FPS, qu'on espère stable pour l'ensemble des machines.viendra fêter l'arrivée du printemps avec un lancement prévu pour le 23 mars 2017 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.