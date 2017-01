Job Simulator a rapporté 3 millions de dollars

Le petit studio indépendantannonce tout content que les recettes de sonse situe actuellement autour de 3 millions de dollars, donc sans compter la part lâchée à Valve et Sony pour sa présence sur Steam et le PS Store.Difficile du coup d'établir des chiffres de ventes précis, hormis en se fiant à SteamSpy (environ 115.000 possesseurs) et le fait qu'il s'agit du jeu VR le plus acheté sur le PS Store US en 2016.Un bon petit succès d'estime au regard d'un marché qui pour le moment reste « de niche », et à défaut d'un suivi, cela poussera peut-être les développeurs à tenter une suite qui ira plus loin que la simple démo technique de luxe (très sympa pour découvrir la VR, mais à 30€ tout de même).