Half-Life 3 : Game Informer rapporte l'existence d'étranges prototypes (RTS & Live-Action)

13 ans après Half Life 2 et un peu moins d'une décennie après la seconde extension, Half Life 3 continue de se faire attendre par une communauté de fans qui peut raisonnablement craindre qu'il n'arrive tout simplement jamais.



Et ce n'est pas les récents propos d'un des journalistes de Game Informer qui rassureront le peuple. Ayant réussi à discuter façon ninja avec quelques développeurs de Valve, ces derniers lui ont rapporté que le chantier était un « joyeux bordel », avec des tas de prototypes (chacun demandant 4 ou 5 personnes) qui partaient dans tellement de direction que l'on en vient à se demander s'il y eut à un moment une ligne claire.



Par exemple, deux des prototypes étaient proches… du jeu du RTS. De la stratégie donc. Un autre était un jeu d'aventure avec des acteurs Live comme on en faisait à une époque reculée.



Pour le moins surprenant quand on sait que la franchise est un FPS brut, et peut-être qu'il s'agissait de directive pour trouver des idées afin d'agrémenter le gameplay pour le produit final. Gabe Newell, co-fondateur de Valve, est de son coté loin de faire preuve d'éloquence, exprimant auprès de Geoff Keighley que si le groupe a évidemment conscience de la demande des fans, ils ne souhaitent pas produire un jeu « rétro », souhaitant plutôt construire quelque chose à partir des nouvelles technologies qui ont été développées depuis : « Et nous avons beaucoup appris. »



Aux yeux de Digital Spy, Valve aurait des chances de faire de Half Life 3 une exclusivité PC, totalement compatible avec la VR et lancé au moment où le marché aura suffisamment mûri. Donc en 2018 dans le plus beau des fantasmes. Pour l'heure, le seul produit VR de Valve reste The Lab, une compilation de petites expériences sur le HTC Vive.