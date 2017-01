PS Store : Rocket League, c'est le patron PS Store : Rocket League, c'est le patron

Mettant de coté le physique, Sony nous fait le bilan des succès 2016 sur les PS Store US et européen, où l'on remarquera sans problème le succès massif de Rocket League, numéro 1 des ventes dans les deux cas alors que le titre est sorti depuis juillet 2015 (gratuit pour les abonnés au moment du lancement). Un vrai petit phénomène qui profite d'un bouche à oreille constant, aidé par le suivi de Psyonix qui enchaîne les MAJ, de l'arrivée du titre sur la scène eSport, et tout simplement d'une communication faire en partie par les joueurs à coups de sessions Twitch & co. Rocket League s'est actuellement vendu à plus de huit millions d'exemplaires tous supports confondus (PC, PS4 & One).



Notons également la surprise ARK Survival Evolved, qui parvient à se classer 11ème des ventes en Europe, alors que le titre n'est arrivé que début décembre.



(N'oubliez pas que les diverses promotions jouent également un petit rôle dans le classement.)



Top 20 européen en 2016 :



1) Rocket League

2) FIFA 17

3) Battlefield 4

4) Battlefield 1

5) Destiny : Les Seigneurs de Fer

6) GTA V

7) Uncharted 4

8) Need for Speed

9) Minecraft

10) Call of Duty : Infinite Warfare

11) ARK Survival Evolved

12) FIFA 16

13) Battlefield Hardline

14) The Division

15) Rainbow Six Siege

16) Hitman

17) The Witcher 3

18) Star Wars Battlefront

19) Ratchet & Clank

20) Far Cry Primal



Top 20 US en 2016 :



1) Rocket League

2) Battlefield 1

3) Minecraft

4) Call of Duty : Infinite Warfare

5) The Division

6) GTA V

7) Overwatch

8) Battlefield 4

9) No Man's Sky

10) FIFA 17

11) NBA 2K17

12) Need for Speed

13) Star Wars Battlefront

14) Rainbow Six Siege

15) Battlefield Hardline

16) Madden NFL 17

17) Skyrim Special Edition

18) Uncharted 4

19) The Last of Us : Remastered

20) Final Fantasy XV