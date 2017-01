PS4 : 53,4 millions au dernier recensement PS4 : 53,4 millions au dernier recensement

Sony livre un nouveau rapport sur la PlayStation 4, l'occasion d'apprendre que la console s'est écoulée à 6,2 millions d'exemplaires à travers le monde pour les fêtes de fin d'année (du 20 novembre au 1er janvier, à un ou deux jours près en fonction des territoires).



Sur le total, la console atteint donc les 53,4 millions de ventes au moment de débuter 2017, et il ne reste donc « que » 6,6 millions à atteindre pour ces trois derniers mois de l'année fiscale afin d'atteindre l'objectif des 60 millions, ce qui reste un certain challenge hors fêtes, même si quelques cartouches seront là pour aider : Resident Evil 7, Horizon Zero Dawn, Mass Effect Andromeda, Ghost Recon Wildlands…



Le constructeur rajoute enfin que pour la fin d'année, 50,4 millions de jeux PS4 ont été écoulés (incluant le dématérialisé), notant enfin que Uncharted 4 : A Thief's End en était à 8,7 millions à la date arrêtée du 21 décembre, là encore en comptant le dématérialisé.