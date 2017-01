Mass Effect Andromeda : ce sera pour le 23 mars

On le craignait pour avril ou mai, maisarrivera bien pour la fin du mois de mars, Electronic Arts annonçant officiellement un lancement pour le 23 mars en Europe, et deux jours avant aux USA, sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.Rien de plus pour le moment, mais le titre devant logiquement s'afficher cette nuit pour le CES 2017 (conférence NVidia), RDV demain matin pour en savoir davantage.