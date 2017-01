Rime aura droit à une version boîte [UP] Rime aura droit à une version boîte [UP]

Revenu hier dans l'actualité, Rime s'offre une nouvelle information aujourd'hui : l'éditeur aura droit à une version boîte à 29,99€, uniquement sur PlayStation 4 et Xbox One pour le moment. Pour l'exclusivité dématérialisé sur PC, ce n'est pas étonnant et quant à la Switch, on peut comprendre que les revendeurs n'ont pas intérêt à dévoiler les box avant le 13 janvier, afin ne pas se faire hurler dessus par Nintendo.



Dernier point : si l'on connaissait déjà le mois de lancement, Amazon se permet de préciser les choses en indiquant le « 9 mai ».



UPDATE



- Voici quelques nouvelles images.