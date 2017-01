Firewatch passe le million de ventes

Succès surprise de février 2016, le jeu d'aventure-narratifa récemment passé le million de ventes comme vient de le déclarer son développeur Campo Santo. Un palier atteint grâce à quelques promotions de fin d'année, particulièrement sur PC, ce qui reste toujours du bon bonus pour le groupe puisque le titre avait déjà largement atteint sa rentabilité un mois après sa sortie, avec plus de 500.000 ventes « à plein tarif » (20€).Le titre est depuis sorti sur Xbox One (en plus des versions PC/Mac/Linux & PS4) tout en s'offrant un patch de traduction FR, avant que l'équipe puisse tourner la page pour s'atteler à un nouveau chantier qui, on nous l'assure, ne sera pas une suite du concerné.