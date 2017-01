[Rumeur] Switch : Beyond Good & Evil 2 serait une exclusivité temporaire (un an) [Rumeur] Switch : Beyond Good & Evil 2 serait une exclusivité temporaire (un an)

Depuis quelques temps, le fameux Beyond Good & Evil 2 (qui ne serait pas appelé ainsi) est revenu faire parler de lui, de base avec des rumeurs qui évoquaient une exclusivité Switch, puis par une officialisation pure et simple de la part de Michel Ancel, qui s'est bien caché pour l'heure de donner un quelconque indice concernant les supports.



Laura Kate Dale, qui n'a visiblement pas l'intention de freiner sa livraison de leaks jusqu'au 13 janvier, évoque maintenant le fait qu'il ne s'agira pas d'une exclusivité totale pour la Switch, mais uniquement d'un contrat temporaire d'un an tout pile, permettant ensuite de sortir le jeu sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.



On nous parle même d'un premier teaser déjà bouclé, et qui pourrait potentiellement être lâché dès la présentation de la Switch vendredi prochain. Encore un peu de patience donc.