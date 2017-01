Tomb Raider '3' : changement de scénariste

Il y a quelques mois, des rumeurs évoquaient le développement d'un nouvel épisode pour les aventures de Lara Croft, intituléen rajoutant que c'est Eidos Montréal qui se chargerait cette fois du chantier, laissant Crystal Dynamics s'occuper sur autres choses.Quel que soit la véracité de cette information, il y a au moins une chose de sûre est signée : Rhianna Pratchett, scénariste des deux derniers épisodes, annonce officiellement sur son blog qu'elle ne s'occupera pas du prochain opus. Le jeu n'ayant pas encore été dévoilé, il faudra attendre pour savoir qui fera office de successeur.En attendant, vous pouvez toujours (re)finir, disponible sur PC, Xbox One, et plus récemment PlayStation 4.