Atlus : pas de version PC (ainsi que One & Switch) pour Yakuza 0 et Persona 5

Interrogé par quelques curieux sur Twitter, John Hardin (community manager d'Atlus USA) a fait savoir qu'aucune version PC ou Switch, voir One pour ceux qui se demandent, n'étaient au programme pourcommeLes questions venaient de doutes en raison du logo « PS4 Console Exclusive » sur les boîtes des deux titres précités (au lieu du classique « Only on PlayStation »), qui sous-entend généralement au moins la venue d'une version PC. Hardin explique que les logos sont liés uniquement à Sony mais que de leur coté, les choses sont claires :ne sortira que sur PS4 & PS3 etsera une exclusivité PS4 en occident (également sur PS3 au Japon).Cela a le mérite d'être clair, et histoire de faire un rappel des dates, le premier sortira le 4 avril prochain chez nous, tandis que la préquelle de la franchise Yakuza sera disponible dès ce 24 janvier.